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Османова Нина Николаевна
5.7
1
Османова Нина Николаевна
Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
Бесплатно
1 отзыв
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