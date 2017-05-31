Скрипниченко Ирина Рудольфовна

Прошла первичную специализацию по наркологии при ИПКЗ Хабаровского края, 2007 г.

Курс усовершенствования на цикле "Психиатрия" при НИИ Психиатрии им.Бехтерева В.М. в г. Санкт-Петербурге, 2007 г.

Обучение на цикле тематического усовершенствования "Актуальные вопросы геронтопсихиатрии" в ГУ НКЦПЗ РАМН г. Москва, 2009 г.