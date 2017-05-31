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Скрипниченко Ирина Рудольфовна
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Скрипниченко Ирина Рудольфовна

Психиатр, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
  • Интернатура в Хабаровской городской психиатрической больнице, по специальности "Психиатрия", 1992 г.
Курсы повышения квалификации
  • Прошла первичную специализацию по наркологии при ИПКЗ Хабаровского края, 2007 г.
  • Курс усовершенствования на цикле "Психиатрия" при НИИ Психиатрии им.Бехтерева В.М. в г. Санкт-Петербурге, 2007 г.
  • Обучение на цикле тематического усовершенствования "Актуальные вопросы геронтопсихиатрии" в ГУ НКЦПЗ РАМН г. Москва, 2009 г.
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Участие в ассоциациях
  • Участие в работе 14 съезда психиатров РФ, 2005 г.
Опыт работы
  • Работала участковым психиатром в Хабаровском городском психоневрологическом диспансере.
  • Работала во 2-м отделении МУЗ ПБ им.проф.Галанта И.Б.
  • Работала заведующей 12 отделением КГБУЗ Краевая психиатрическая больница.
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Адреса и стоимость приёма
Клиник-А
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Психиатр
2500 р
Вторичный приём взрослых
Психиатр
2000 р
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Кубяка, 2Б
Консультация взрослых
Психиатр
По запросу
Зав. отделением
По запросу
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