Скрипниченко Ирина Рудольфовна
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Получила благодарность Министерства здравоохранения Хабаровского края, премию «Признание» 1 степени Губернатора Хабаровского края, грамоту Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Психиатр
2500 р
Вторичный приём взрослых
Психиатр
2000 р
ул. Кубяка, 2Б
Консультация взрослых
Психиатр
По запросу
Зав. отделением
По запросу
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