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Клиника гормонального здоровья
В клинике 18 врачейЗаписаться на приём
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Информация
Услуги:
- Эндокринология (в том числе детская),
- Гинекология - эндокринология,
- Гинекологический манипуляционный кабинет,
- Ревматология,
- Кардиология,
- Маммология (онкология),
- Терапия,
- Неврология,
- Психотерапия,
- Психология,
- Гастроэнтерология,
- Процедурный кабинет,
- Дополнительные технологии по коррекции веса,
- УЗИ,
- Биомпедансометрия,
- Кабинет диабетической стопы,
- Помповая инсулинотерапия,
- Суточное мониторирование глюкозы аппаратами Gardian, iPro2.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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