  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Клиника гормонального здоровья
Клиника гормонального здоровья
0.5
Рейтинг

Клиника гормонального здоровья

В клинике 18 врачей
Записаться на приём
Адреса
ул. Фрунзе, 121
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Пьянкова Елена Юрьевна
8.3
Рейтинг
Рейтинг
8.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Пьянкова Елена Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндокринолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Ячинская Татьяна Витальевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Ячинская Татьяна Витальевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Егорова Светлана Викторовна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Егорова Светлана Викторовна

Эндокринолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Базелишина Елена Юрьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Базелишина Елена Юрьевна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Пьянков Илья Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пьянков Илья Алексеевич

Эндокринолог
Стаж 7 лет
Эндокринолог
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Чесная Элеонора Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чесная Элеонора Александровна

Гастроэнтеролог, Диетолог, Косметолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Диетолог, Косметолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Мартынюк Марина Владимировна
8.2
Рейтинг
Рейтинг
8.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мартынюк Марина Владимировна

Гастроэнтеролог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Тагрыт Ирина Владимировна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Тагрыт Ирина Владимировна

Эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Апеллесова Наталья Валентиновна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Апеллесова Наталья Валентиновна

Эндокринолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Вавулова Оксана Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Вавулова Оксана Александровна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Сафонова Ирина Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сафонова Ирина Анатольевна

Кардиолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Эйриш Борис Леонидович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Эйриш Борис Леонидович

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 34 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Гильмутдинова Людмила Алексеевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гильмутдинова Людмила Алексеевна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Аншакова Лариса Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Аншакова Лариса Анатольевна

Эндокринолог, Главный врач
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог, Главный врач
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Савина Екатерина Илинична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савина Екатерина Илинична

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Записаться на приём
Ясинская Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ясинская Елена Юрьевна

Психолог, Перинатальный психолог
Стаж 11 лет
Психолог, Перинатальный психолог
Стаж 11 лет
Записаться на приём
Панченко Елена Александровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Панченко Елена Александровна

Психиатр, Психотерапевт
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Психиатр, Психотерапевт
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Оттева Эльвира Николаевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Оттева Эльвира Николаевна

Ревматолог, Зав. отделением
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Ревматолог, Зав. отделением
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Городская поликлиника №11
    Городская поликлиника №11 В клинике 173 врача
    6.6
  • Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
    Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева В клинике 330 врачей
    0.0
  • Дорожная клиническая больница
    Дорожная клиническая больница В клинике 261 врач
    3.4
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 216 врачей
    2.7
Все клиники