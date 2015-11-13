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Панков Александр Владимирович
6.0
0
Панков Александр Владимирович
Эпидемиолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВМФ, Лечебное профилактическое дело, 1977 г. окончания.
Сертификат специалиста "Эпидемиология", от 13.11.2015 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Эпидемиолог
По запросу
0 отзывов
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