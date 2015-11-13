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  3. Панков Александр Владимирович
Панков Александр Владимирович
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Панков Александр Владимирович

Эпидемиолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВМФ, Лечебное профилактическое дело, 1977 г. окончания.
  • Сертификат специалиста "Эпидемиология", от 13.11.2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Эпидемиолог
По запросу
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