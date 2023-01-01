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Прохорец Екатерина Вениаминовна
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Прохорец Екатерина Вениаминовна

Эпидемиолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Иркутский Государственный Медицинский Институт, специализация "Санитарно-гигиеническое дело", 1972 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Эпидемиология", до 2023 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
Первичный приём взрослых
Эпидемиолог
По запросу
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