Перепелицкий Владимир Иосифович

Награжден грамотой Губернатора Хабаровского края, Грамотой Министра здравоохранения Хабаровского края и Министерства здравоохранения РФ.



Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:

осмотр урологического больного, взятие на лабораторное исследование мазков из уретры и секрета предстательной железы, исследование на инфекции передающиеся половым путем, пальцевой массаж предстательной железы, урофлоуметрия. УЗИ органов мочеполовой системы у мужчин и мочевой системы у женщин, электро- лазеро- магнитное лечение заболеваний половой системы мужчин на аппаратах «АндроГин» и «ИФС».







