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Перепелицкий Владимир Иосифович
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Перепелицкий Владимир Иосифович

Уролог-андролог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1968г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Урология", 1969 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет). на базе институтов повышения квалификации г. Москва , Ташкент, Санкт – Петербург, Ереван, Хабаровск.
Участие в ассоциациях
  • Участие в семинарах, конференциях, профессиональных объединениях: Ассоциация урологов Дальнего Востока.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Уролог-андролог
По запросу
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