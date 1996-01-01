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  3. Пермина Наталья Евгеньевна
Пермина Наталья Евгеньевна
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Пермина Наталья Евгеньевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Специализация "Лечебное дело", 1997 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Кольпоскопия, г. Хабаровск, 2000 г.
  • Гистероскопия в акушерстве и гинекологии, г. Хабаровск, 2015 г.
  • Шейка матки и вульвовагинальные болезни, г. Москва, 2014 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Медицинская сестра, Амурская центральная районная больница ЕАО, 1994 г. - 1994 г.
  • Медицинская сестра, Амурская центральная больница ЕАО, 1996 г. - 1996 г.
  • Врач - акушер - гинеколог, ММУ городская поликлиника № 8 г. Хабаровск, 2000 г. - 2007 г.
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Адреса и стоимость приёма
Астра-мед
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 52
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
1500 р
Акушер-гинеколог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
1300 р
Акушер-гинеколог
1100 р
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
1100 р
Акушер-гинеколог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
900 р
Акушер-гинеколог
900 р
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