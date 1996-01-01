Пермина Наталья Евгеньевна
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Направление деятельности: акушерство и гинекология, гинекологическая эндокринология, кольпоскопия, малые гинекологические операции, в т.ч. лазерные технологии, патология шейки матки.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 52
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
1500 р
Акушер-гинеколог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
1300 р
Акушер-гинеколог
1100 р
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
1100 р
Акушер-гинеколог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
900 р
Акушер-гинеколог
900 р
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