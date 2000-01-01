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Зверев Игорь Леонидович
6.3
1
Зверев Игорь Леонидович
Акушер-гинеколог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1977 г. окончания.
ДВГМУ, Ординатура по специальности "Акушерство и гинекология", 1985 г.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Акушерство и гинекология, 2012 г.
ДВГМУ, Акушерство и гинекология, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МаксКлиник
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 27А
Вторичный приём взрослых
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1500 р
Первичный приём взрослых
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1800 р
1 отзыв
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