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Зверев Игорь Леонидович
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Зверев Игорь Леонидович

Акушер-гинеколог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1977 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Акушерство и гинекология", 1985 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Акушерство и гинекология, 2012 г.
  • ДВГМУ, Акушерство и гинекология, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
МаксКлиник
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 27А
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1500 р
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1800 р
1 отзыв

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