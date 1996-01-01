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Петрова Светлана Николаевна
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Петрова Светлана Николаевна
Врач функциональной диагностики
Стаж 24 года / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, специализация "Педиатрия", 1993 г.
Ординатура, ХГМИ, Педиатрия, 1996 г.
Курсы повышения квалификации
Владивостокский государственный медицинский университет, Педиатрия, 2002 г.
ДВГМУ, Вопросы функциональной диагностики, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
Первичный приём детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
0 отзывов
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