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  3. Петрова Светлана Николаевна
Петрова Светлана Николаевна
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Петрова Светлана Николаевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 24 года / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, специализация "Педиатрия", 1993 г.
  • Ординатура, ХГМИ, Педиатрия, 1996 г.
Курсы повышения квалификации
  • Владивостокский государственный медицинский университет, Педиатрия, 2002 г.
  • ДВГМУ, Вопросы функциональной диагностики, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
Первичный приём детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
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