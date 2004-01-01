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  3. Питик Наталья Владимировна
Питик Наталья Владимировна
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Питик Наталья Владимировна

Врач ЛФК
Стаж 13 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2002 г. окончания
  • ДВГМУ, Клиническая ординатура "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Физиотерапия", ДВГМУ, 2006 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Организация здравоохранения и общественного здоровья", ДВГМУ, 2008 г,
  • Повышение квалификации по специальности "Лечебная физкультура и спортивная медицина", ДВГМУ, 2009 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Ассистент кафедры медицинской реабилитации и физиотерапии, ДВГМУ, 2003 -2007 гг., 2013-2016 гг.
  • Врач ЛФК ,НУЗ Дорожная клиническая больница ОАО РЖД, 2004 - 2007 гг
  • Главный врач, врач ЛФК, ООО «Домашний Доктор» 2007 -2011 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Стержень
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 10А
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
1200 р
Первичный приём детей
Врач ЛФК
1200 р
1 отзыв

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