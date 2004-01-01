Питик Наталья Владимировна

Профессиональная переподготовка по специальности "Физиотерапия", ДВГМУ, 2006 г.

Профессиональная переподготовка по специальности "Организация здравоохранения и общественного здоровья", ДВГМУ, 2008 г,

Повышение квалификации по специальности "Лечебная физкультура и спортивная медицина", ДВГМУ, 2009 г.