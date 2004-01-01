Питик Наталья Владимировна
Стаж 13 лет
Принимает детей
-консультирование разновозрастных пациентов по программам реабилитации (неврологические болезни, кардиология, ортопедия и травматология, эндокринные заболевания — ожирение, сахарный диабет; бронхолегочная патология).
-разработка и корректирование индивидуальных программ реабилитации (занятий).
-разработка программ адаптивной физической активности для лиц с ограниченными возможностями.
-разработка и корректирование индивидуальных программ реабилитации (занятий).
-разработка программ адаптивной физической активности для лиц с ограниченными возможностями.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 10А
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
1200 р
Первичный приём детей
Врач ЛФК
1200 р
Загрузка комментариев...