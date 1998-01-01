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Полухина Елена Даниловна
6.0
0
Полухина Елена Даниловна
Медицинская сестра (брат)
,
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 25 лет
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1997 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура, 1998 г. окончания.
ДВГМУ, Ультразвуковая диагностика, 1998 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2018 г. окончания
ДВГМУ, Ультразвуковая диагностика, 1999 г. окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 26А
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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