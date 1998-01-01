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  3. Полухина Елена Даниловна
Полухина Елена Даниловна
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Полухина Елена Даниловна

Медицинская сестра (брат), Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 25 лет
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1997 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура, 1998 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ультразвуковая диагностика, 1998 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2018 г. окончания
  • ДВГМУ, Ультразвуковая диагностика, 1999 г. окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 26А
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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