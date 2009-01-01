Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Попов Дмитрий Александровач
6.0
0
Попов Дмитрий Александровач
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
Интернатура по специальности "Хирургия", 2010 г.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Ультразвуковая диагностика, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр
ул. Ленинградская, 25А
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Мусаев
Этибар Рашидович
Хирург
,
Хирург-колопроктолог
6.6
0
Записаться
Степанян
Рубен Гагикович
Онколог
,
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
6.3
0
Записаться
Барсуков
Никита Сергеевич
Хирург
,
Зав. отделением
6.3
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...