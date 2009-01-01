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Попов Дмитрий Александровач
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Попов Дмитрий Александровач

Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Хирургия", 2010 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Ультразвуковая диагностика, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр
ул. Ленинградская, 25А
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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