Поскребышев Виктор Петрович
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:
УЗИ органов брюшной полости, почек, предстательной железы трансабдоминально и трансректально сердца.
Триплексное исследование сосудов конечностей(вен и артерий, головы, шеи, почек).
УЗИ поверхностно расположенных органов (щитовидная железа, молочные железы, лимфоузлы с цветным доплеровским сканированием и эластометрией, слюнные железы).
УЗИ костно-мышечной системы и суставов.
УЗИ органов брюшной полости, почек, предстательной железы трансабдоминально и трансректально сердца.
Триплексное исследование сосудов конечностей(вен и артерий, головы, шеи, почек).
УЗИ поверхностно расположенных органов (щитовидная железа, молочные железы, лимфоузлы с цветным доплеровским сканированием и эластометрией, слюнные железы).
УЗИ костно-мышечной системы и суставов.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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