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  3. Поскребышев Виктор Петрович
Поскребышев Виктор Петрович
6.3
2

Поскребышев Виктор Петрович

УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Диплом, Лечебно-профилактическое дело, 1979 г.
Курсы повышения квалификации
  • Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
2 отзыва

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