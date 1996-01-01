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Постников Андрей Александрович
6.0
0
Постников Андрей Александрович
Хирург
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Хирургия", 1997 г.
ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Хирургия", 1999 г.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Автодор
ул. Тихоокеанская, 169
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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