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Постников Андрей Александрович
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Постников Андрей Александрович

Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Хирургия", 1997 г.
  • ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Хирургия", 1999 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Автодор
ул. Тихоокеанская, 169
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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