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Протопопова Оксана Евгеньевна
6.0
0
Протопопова Оксана Евгеньевна
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Педиатрия, 2012 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, ОперДело, 2010 г.
ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2013 г.
ИПКСЗ, Лечебное дело, 2018 г.
ИПКСЗ, Лечебное дело, 2018 г.
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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