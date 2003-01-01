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  3. Протопопова Оксана Евгеньевна
Протопопова Оксана Евгеньевна
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Протопопова Оксана Евгеньевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Педиатрия, 2012 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, ОперДело, 2010 г.
  • ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2013 г.
  • ИПКСЗ, Лечебное дело, 2018 г.
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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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