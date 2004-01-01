Прозорова Вера Михайловна
Стаж 32 года / Врач первой категории
Проводит УЗ-исследование:
скрининги 1, 2, 3 триместров беременности; фетометрия, контроль длины шейки матки, доплерография сосудов матки и плода, ЭХОКАРДИОГРАФИЯ плода
экспертное УЗИ 3D и 4D (объемное и цветное изображение, которое позволяет не только определить состояние органов, но и оценить кровоток в них; позволяет проводить более качественное исследование внутренних органов, что особо важно при исследовании плода);
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, надпочечники);
УЗИ органов мочеполовой системы и малого таза (мочевой пузырь, почки, яичники, матка, «окно имплантации» );
УЗИ молочных желез, щитовидной железы, лимфатических узлов.
скрининги 1, 2, 3 триместров беременности; фетометрия, контроль длины шейки матки, доплерография сосудов матки и плода, ЭХОКАРДИОГРАФИЯ плода
экспертное УЗИ 3D и 4D (объемное и цветное изображение, которое позволяет не только определить состояние органов, но и оценить кровоток в них; позволяет проводить более качественное исследование внутренних органов, что особо важно при исследовании плода);
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, надпочечники);
УЗИ органов мочеполовой системы и малого таза (мочевой пузырь, почки, яичники, матка, «окно имплантации» );
УЗИ молочных желез, щитовидной железы, лимфатических узлов.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 10
Первичный приём взрослых
Гинеколог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
950 р
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