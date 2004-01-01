Прозорова Вера Михайловна

Проводит УЗ-исследование:



скрининги 1, 2, 3 триместров беременности; фетометрия, контроль длины шейки матки, доплерография сосудов матки и плода, ЭХОКАРДИОГРАФИЯ плода



экспертное УЗИ 3D и 4D (объемное и цветное изображение, которое позволяет не только определить состояние органов, но и оценить кровоток в них; позволяет проводить более качественное исследование внутренних органов, что особо важно при исследовании плода);

УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, надпочечники);



УЗИ органов мочеполовой системы и малого таза (мочевой пузырь, почки, яичники, матка, «окно имплантации» );



УЗИ молочных желез, щитовидной железы, лимфатических узлов.