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Прозорова Вера Михайловна
6.3
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Прозорова Вера Михайловна

Гинеколог
Стаж 32 года / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1986 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 1987 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка "Ультразвуковая диагностика", ИПКСЗ, 2004 г.
  • Повышение квалификации, "Ультразвуковая диагностика", ИПКСЗ, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 10
Первичный приём взрослых
Гинеколог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
950 р
1 отзыв

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