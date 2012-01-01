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Назарова Анастасия Сергеевна
6.3
1
Назарова Анастасия Сергеевна
Гинеколог
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2012 г. окончания.
ДВГМУ, специализация "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Лечебная физкультура и спортивная медицина" (ДВГМУ, г. Хабаровск), 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Кудесник
ул. Пушкина, 50
Консультация взрослых
Гинеколог
По запросу
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
1 отзыв
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