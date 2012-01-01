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  3. Назарова Анастасия Сергеевна
Назарова Анастасия Сергеевна
6.3
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Назарова Анастасия Сергеевна

Гинеколог
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2012 г. окончания.
  • ДВГМУ, специализация "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Лечебная физкультура и спортивная медицина" (ДВГМУ, г. Хабаровск), 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Кудесник
ул. Пушкина, 50
Консультация взрослых
Гинеколог
По запросу
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
1 отзыв

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