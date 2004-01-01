  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ильиных Ольга Леонидовна
Ильиных Ольга Леонидовна
7.2
16

Ильиных Ольга Леонидовна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 14 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Лечебное дело", 2004 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Акушерство и гинекология".
  • ДВГМУ, Аспирантура по специальности "Акушерство и гинекология".
Курсы повышения квалификации
  • СПБ МАПО, Эндокринная патология в акушерстве и гинекологии.
  • РМАПО, Патология шейки матки с курсом кольпоскопии.
  • Стажировка в клинике Чииль в Ю. Кореи, 2016 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Инвитро
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
16 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи