Ильиных Ольга Леонидовна
Стаж 14 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Основные направления в работе - обследование и лечение нарушения менструального цикла, эндометриоза, миомы матки. Владеет взятием аспирата из полости матки, биопсией шейки матки, радиохирургическим и лазерным лечением шейки матки. Занимается лечением инфекций передающихся половым путем и подбором индивидуального метода контрацепции. Увлекается зимними видами спорта и путешествием.
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