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  3. Расновская Татьяна Викентьевна
Расновская Татьяна Викентьевна
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Расновская Татьяна Викентьевна

Стоматолог
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1995 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Стоматология", 1996 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2018 г.
  • ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
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