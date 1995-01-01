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Расновская Татьяна Викентьевна
6.0
0
Расновская Татьяна Викентьевна
Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Стоматология", 1995 г. окончания.
ХГМИ, Интернатура по специальности "Стоматология", 1996 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2018 г.
ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
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