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Ратеева Татьяна Ивановна
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Ратеева Татьяна Ивановна

Профпатолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1982 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура, 1983 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Специальность: "Профпатология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
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