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  3. Раздобреев Дмитрий Денисович
Раздобреев Дмитрий Денисович
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Раздобреев Дмитрий Денисович

Стоматолог
Стаж 1 год
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2017 г. окончания.
  • Интернатура "Стоматология общей практики", 2017 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
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