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Родионова Ирина Владимировна
5.4
2
Родионова Ирина Владимировна
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1985 г. окончания.
Интернатура, Детская больница № 2 г. Хабаровск, Педиатрия, 1986 г.
ХГМИ, Ультразвуковая Диагностика, 1995 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Вяземская, 7А
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
2 отзыва
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