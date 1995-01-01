Пасько Оксана Валентиновна
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Направление: ультразвуковая диагностика в педиатрии.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Комсомольская, 62
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 59А
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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