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Пасько Оксана Валентиновна
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Пасько Оксана Валентиновна

УЗИ-специалист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, специализация "Педиатрия", 1995 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2003 г.
  • РМАПО, Ультразвуковая диагностика, 2012 г.
  • ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Доктор Профи
ул. Комсомольская, 62
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Сономед
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 59А
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Хабаровский диагностический центр
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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