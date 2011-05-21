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  3. Руденко Наталья Дмитриевна
Руденко Наталья Дмитриевна
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Руденко Наталья Дмитриевна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, терапия. Сертификат: 21.05.2011 - до 21.05.2016
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Радищева, 16
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
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