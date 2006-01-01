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Руднев Алексей Федорович
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0
Руднев Алексей Федорович
Уролог
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2006 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по Хирургии, 2007 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Урология, 2008 г.
ИПКСЗ, Урология, 2009 г.
ИПКСЗ, Урология, 2013 г.
ДВГМУ, Урология, 2018 г.
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
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