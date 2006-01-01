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Руднев Алексей Федорович
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Руднев Алексей Федорович

Уролог
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2006 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по Хирургии, 2007 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Урология, 2008 г.
  • ИПКСЗ, Урология, 2009 г.
  • ИПКСЗ, Урология, 2013 г.
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
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