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Стахнев Евгений Юрьевич
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Стахнев Евгений Юрьевич

Уролог
Стаж 19 лет / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2003 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по Хирургии, 2001 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Урология, 2008 г.
  • ТГМУ, Урология, 2013 г.
  • ИПКСЗ, Урология, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Уролог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
1500 р
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
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