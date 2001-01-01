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Стахнев Евгений Юрьевич
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Стахнев Евгений Юрьевич
Уролог
Стаж 19 лет / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2003 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по Хирургии, 2001 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Урология, 2008 г.
ТГМУ, Урология, 2013 г.
ИПКСЗ, Урология, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Уролог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
1500 р
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
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