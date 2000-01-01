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  3. Баланда Марина Вадимовна
Баланда Марина Вадимовна
6.2
5

Баланда Марина Вадимовна

Маммолог, Онколог, Акушер-гинеколог, Онколог-маммолог, Гинеколог-онколог
Стаж 16 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2000 г. окончания.
  • ДВГМУ, Клиническая интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 2001-2002 гг.
  • ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Онкология", 2002-2004 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности "Акушерство и гинекология", 2007 г.
  • Повышение квалификации по специальности "Онкология", 2009 г.
  • Повышение квалификации по специальности "Акушерство и гинекология", 2012 г.
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Участие в ассоциациях
  • Постоянные конференции по онкологии, онкогинекологии.
Опыт работы
  • 2004-2013гг. - онкологинеколог, КГБУЗКЦО.
  • 2013-2014гг. - заведующая поликлиникой КГБУЗКЦО.
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Адреса и стоимость приёма
Иммунореабилитационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2090 р
Онколог-маммолог
1650 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1650 р
Онколог-маммолог
1430 р
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Маммолог
1500 р
Гинеколог-онколог
1400 р
Вторичный приём взрослых
Маммолог
1000 р
Гинеколог-онколог
1000 р
Инвитро
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
Гинеколог-онколог
По запросу
Дорогая Мадлен
ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
Онколог
2000 р
Онколог-маммолог
По запросу
Гинеколог-онколог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Онколог
1700 р
5 отзывов

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