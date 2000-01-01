Баланда Марина Вадимовна
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Онкогинеколог, проводит прием онкологических больных, владеет кольпоскопией, назначает обследования, лечение.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
2090 р
Онколог-маммолог
1650 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1650 р
Онколог-маммолог
1430 р
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Маммолог
1500 р
Гинеколог-онколог
1400 р
Вторичный приём взрослых
Маммолог
1000 р
Гинеколог-онколог
1000 р
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
Гинеколог-онколог
По запросу
ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
Онколог
2000 р
Онколог-маммолог
По запросу
Гинеколог-онколог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Онколог
1700 р
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