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Саблина Татьяна Анатольевна
6.0
0
Саблина Татьяна Анатольевна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Высшее медицинское ДВГМУ - 2009. Специальность - лечебное дело, квалификация - врач Первичная специализация по УЗИ - 2010 год
Сертификат - ультразвуковая диагностика – с 09.12.2010 по 09.12.2015
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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