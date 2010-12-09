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  3. Саблина Татьяна Анатольевна
Саблина Татьяна Анатольевна
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Саблина Татьяна Анатольевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Высшее медицинское ДВГМУ - 2009. Специальность - лечебное дело, квалификация - врач Первичная специализация по УЗИ - 2010 год
  • Сертификат - ультразвуковая диагностика – с 09.12.2010 по 09.12.2015
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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