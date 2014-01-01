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Сафаров Абдулматин Анварович
6.0
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Сафаров Абдулматин Анварович

Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Таджикский государственный медицинский университет, специализация "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Хирургия", до 2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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