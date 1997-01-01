Сапунцова Светлана Геннадьевна
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Автор более 46 научных работ, большая часть которых посвящена проблемам дерматовенерологии. Имеет рационализаторское предложение. Ведущий научный сотрудник ЦНИЛ ДВГМУ. Награждена почетной грамотой ДВГМУ. Выступает с докладами в научно-практических конференциях. На телеканале «Губерния» в рамках программы «Школа здоровья» освещает актуальные медицинские темы. Регулярно проводит образовательные семинары в рамках круглых столов для врачей.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1000 р
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1000 р
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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