Сапунцова Светлана Геннадьевна

Автор более 46 научных работ, большая часть которых посвящена проблемам дерматовенерологии. Имеет рационализаторское предложение. Ведущий научный сотрудник ЦНИЛ ДВГМУ. Награждена почетной грамотой ДВГМУ. Выступает с докладами в научно-практических конференциях. На телеканале «Губерния» в рамках программы «Школа здоровья» освещает актуальные медицинские темы. Регулярно проводит образовательные семинары в рамках круглых столов для врачей.