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  3. Сапунцова Светлана Геннадьевна
Сапунцова Светлана Геннадьевна
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Сапунцова Светлана Геннадьевна

Дерматовенеролог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности "Лечебное дело" в 1997 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Дерматовенерология", 2000 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Является секретарем Российского общества дерматовенерологов и косметологов ДВФО.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Прима Медика
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1000 р
Прима Медика
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1000 р
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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