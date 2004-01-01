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Федорова Марьяна Валентиновна
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5

Федорова Марьяна Валентиновна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 14 лет
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Информация о враче
Образование
  • Амурская Государственная Медицинская Академия, по специализации "Лечебное дело", г. Благовещенск , 2004 г. окончания (диплом с отличием), 2004 г. окончания.
  • АГМА, Интернатура по специальности "Терапия", 2006 г. окончания.
  • АГМА, Интернатура "Дерматология", 2011 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по дерматовенерологии, ИПКСЗ г. Хабаровск.
  • Повышение квалификации по косметологии на базе Института усовершенствования МОНИКИ, г. Москва.
  • Повышение квалификации "Дерматовенерология", ИПКСЗ, г. Хабаровск, 2011 г.
Еще 8
Участие в ассоциациях
  • Прошла стажировки и посетила конференции в Испании, Италии, Монако, Кипре.
  • Конференция Маркс, г. Москва, 2018 г.
  • Международная конференция Life Energy, Турция, 2018 г.
Еще 1
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
ЭГО-Лаборатория
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 158
Консультация взрослых
Дерматовенеролог
1000 р
Косметолог (дерматолог-косметолог)
1000 р
5 отзывов

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