Федорова Марьяна Валентиновна

Повышение квалификации по дерматовенерологии, ИПКСЗ г. Хабаровск.

Повышение квалификации по косметологии на базе Института усовершенствования МОНИКИ, г. Москва.

Повышение квалификации "Дерматовенерология", ИПКСЗ, г. Хабаровск, 2011 г.