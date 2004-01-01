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Федорова Марьяна Валентиновна
7.8
5
Федорова Марьяна Валентиновна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
Стаж 14 лет
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Информация о враче
Образование
Амурская Государственная Медицинская Академия, по специализации "Лечебное дело", г. Благовещенск , 2004 г. окончания (диплом с отличием), 2004 г. окончания.
АГМА, Интернатура по специальности "Терапия", 2006 г. окончания.
АГМА, Интернатура "Дерматология", 2011 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по дерматовенерологии, ИПКСЗ г. Хабаровск.
Повышение квалификации по косметологии на базе Института усовершенствования МОНИКИ, г. Москва.
Повышение квалификации "Дерматовенерология", ИПКСЗ, г. Хабаровск, 2011 г.
"Применение препаратов гиалуроновой кислоты в эстетической медицине", г. Хабаровск, 2011 г.
"Эстетическая коррекция инволюционных изменений кожи с использованием препарата Ботокс", г. Хабаровск, 2012 г.
"Комбинированные методы омоложения лица", г. Хабаровск, 2013 г.
"Обучение по использованию мезонитей BIO- Meyisun в клинической медицине", г. Хабаровск, 2013 г.
"Трихология» ООО ОЦ "Наутилус", Санкт-Петербург, 2015 г.
"Применение интрадермальных имплантов на основе гиалуроновой кислоты коллекции «Vycross» и «Juvederm» при коррекции и инволюционных изменений кожи", 2017 г.
Введение препарата "Radiess", г. Хабаровск, 2017 г.
"Комплексная коррекция возрастных изменений", Амстердам, 2018 г.
Еще 8
Участие в ассоциациях
Прошла стажировки и посетила конференции в Испании, Италии, Монако, Кипре.
Конференция Маркс, г. Москва, 2018 г.
Международная конференция Life Energy, Турция, 2018 г.
AMWC Международный конгресс косметологии и пластической хирургии", Монако, 2018 г.
Еще 1
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
ЭГО-Лаборатория
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 158
Консультация взрослых
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1000 р
5 отзывов
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