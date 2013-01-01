Савченко Кирилл Николаевич

Повышения квалификации "Препарирование с уступом. Методика и технология проведения", 2011 г.

Повышение квалификации "Современные технологии одонтопрепарирования. Препарирование зубов с рациональным уступом", 2011 г.

Повышение квалификации "Особенности клинического применения новых материалов 3M ESPE в ортопедической стоматологии", 2013 г.