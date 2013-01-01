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  3. Савченко Кирилл Николаевич
Савченко Кирилл Николаевич
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Савченко Кирилл Николаевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, стоматология, 2011 г. окончания.
  • Интернатура по стоматологии общей практики, ИПКСЗ
  • ИПКСЗ, стоматолог-ортопед, 2013 г.
Еще 2
Курсы повышения квалификации
  • Повышения квалификации "Препарирование с уступом. Методика и технология проведения", 2011 г.
  • Повышение квалификации "Современные технологии одонтопрепарирования. Препарирование зубов с рациональным уступом", 2011 г.
  • Повышение квалификации "Особенности клинического применения новых материалов 3M ESPE в ортопедической стоматологии", 2013 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Медстом
Доступна онлайн запись
Хабаровск, б-р Уссурийский, 20
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
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