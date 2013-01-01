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Савченко Кирилл Николаевич
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Савченко Кирилл Николаевич
Стоматолог-ортопед
Стаж 7 лет
Все виды протезирования, реставрации (эстетические).
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, стоматология, 2011 г. окончания.
Интернатура по стоматологии общей практики, ИПКСЗ
ИПКСЗ, стоматолог-ортопед, 2013 г.
Ординатура по хирургической стоматологии, ИПКСЗ, 2014 г.
ИПКСЗ, стоматолог-терапевт.
Еще 2
Курсы повышения квалификации
Повышения квалификации "Препарирование с уступом. Методика и технология проведения", 2011 г.
Повышение квалификации "Современные технологии одонтопрепарирования. Препарирование зубов с рациональным уступом", 2011 г.
Повышение квалификации "Особенности клинического применения новых материалов 3M ESPE в ортопедической стоматологии", 2013 г.
Повышение квалификации "Керамические реставрации. Протоколы успешной практики", 2017 г.
Повышение квалификации "Ошибки и осложнения при имплантации", 2017 г.
Повышение квалификации "Комплексный подход в современной дентальной имплантологии", 2017 г.
Повышение квалификации "Микропротезирование и Керамические Реставрации", 2018 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Медстом
Доступна онлайн запись
Хабаровск, б-р Уссурийский, 20
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
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