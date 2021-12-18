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Савина Екатерина Ильинична
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Савина Екатерина Ильинична
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, "Лечебное дело", 2005 г. окончания.
Сертификат "Ультразвуковая диагностика" до 18.12.2021
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Тихоокеанская, 85
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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