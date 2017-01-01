  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Сенчикова Ирина Николаевна
Сенчикова Ирина Николаевна
6.3
1

Сенчикова Ирина Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1984 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Неврология, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Госпиталь ФКУЗ МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Павловича, 1В
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи