Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Сергеева Валентина Владимировна
6.3
2
Сергеева Валентина Владимировна
Дерматовенеролог
Стаж 4 года
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2015 г. окончания.
Сертификат специалиста «Дерматовенерология», действительный до 01.08.2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Акне-Клиника
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 64
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1000 р
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Истомина
Полина Александровна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
6.0
0
Записаться
Кочеткова
Вера Александровна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
6.0
0
Записаться
Спорыхина
Татьяна Дмитриевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Физиотерапевт
,
Дерматовенеролог
,
Главный врач
7.6
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...