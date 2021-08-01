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  3. Сергеева Валентина Владимировна
Сергеева Валентина Владимировна
6.3
2

Сергеева Валентина Владимировна

Дерматовенеролог
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2015 г. окончания.
  • Сертификат специалиста «Дерматовенерология», действительный до 01.08.2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Акне-Клиника
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 64
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1000 р
2 отзыва

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