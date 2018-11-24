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Шамшаева Наталья Константиновна
6.3
1
Шамшаева Наталья Константиновна
Зубной врач
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХМУ, «Зубной врач», 1980 г. окончания.
Сертификат № 0727180104449 «Стоматологическая помощь населению», действителен по 24.11.2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Зубной врач
По запросу
1 отзыв
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