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Шаревич Сергей Юрьевич
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Шаревич Сергей Юрьевич

Невролог (невропатолог)
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, 2015 г. окончания.
  • Ординатура "Неврология", ДВГМУ
Курсы повышения квалификации
  • "Экстрапирамидные расстройства. Клиника, диагностика и лечение", 2017 г. окончания.
  • "Нейропсихиатрические аспекты неврологических заболеваний", 2018 г. окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Нейроклиника
Хабаровск, ул. Лермонтова, 3
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2200 р
Нейроклиника
Хабаровск, ул. Владивостокская, 22
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2200 р
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