Шаревич Сергей Юрьевич
Стаж 4 года
Врач - невролог;
Паркинсонолог;
Специалист по двигательным расстройствам;
Специалист по экстрапирамидной патологии;
Паркинсонолог;
Специалист по двигательным расстройствам;
Специалист по экстрапирамидной патологии;
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Адреса и стоимость приёма
Хабаровск, ул. Лермонтова, 3
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2200 р
Хабаровск, ул. Владивостокская, 22
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2200 р
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