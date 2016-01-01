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  3. Шашкина Валентина Григорьевна
Шашкина Валентина Григорьевна
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Шашкина Валентина Григорьевна

Главный врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1991 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации в КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по специализации «Организация здравоохранения и общественное здоровье» в 2016г. Сертификат действует до 2021г.
  • Повышение квалификации в КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по специализации «Экспертиза временной нетрудоспособности» в 2016г. Сертификат действует до 2021г.
  • Повышение квалификации в КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по специализации «Управление качеством медицинской помощи» в 2018г. Сертификат действует до 2023г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Снегири
пер. Ленинградский, 9
0 отзывов

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