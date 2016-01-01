Шашкина Валентина Григорьевна

Повышение квалификации в КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по специализации «Организация здравоохранения и общественное здоровье» в 2016г. Сертификат действует до 2021г.

Повышение квалификации в КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по специализации «Экспертиза временной нетрудоспособности» в 2016г. Сертификат действует до 2021г.

Повышение квалификации в КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по специализации «Управление качеством медицинской помощи» в 2018г. Сертификат действует до 2023г.