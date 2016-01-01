Шашкина Валентина Григорьевна

ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1991 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации в КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по специализации «Организация здравоохранения и общественное здоровье» в 2016г. Сертификат действует до 2021г.
Повышение квалификации в КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по специализации «Экспертиза временной нетрудоспособности» в 2016г. Сертификат действует до 2021г.
Повышение квалификации в КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по специализации «Управление качеством медицинской помощи» в 2018г. Сертификат действует до 2023г.
Повышение квалификации в КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по специализации «Эффективное управление медицинской организацией в современных условиях» в 2018г. Сертификат действует до 2023г.
Профессиональная переподготовка в КГБОУ ДПО ИПКСЗ по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» в 2011г.
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