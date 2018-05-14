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Шатанов Сергей Анатольевич
6.3
1
Шатанов Сергей Анатольевич
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, «Стоматология», 1988 г. окончания.
Сертификат А № 1979521 «Стоматология ортопедическая», действителен по 14.05.2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Стоматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв
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