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  3. Шатанов Сергей Анатольевич
Шатанов Сергей Анатольевич
6.3
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Шатанов Сергей Анатольевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, «Стоматология», 1988 г. окончания.
  • Сертификат А № 1979521 «Стоматология ортопедическая», действителен по 14.05.2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Стоматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв

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