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Шершнев Максим Валерьевич
6.6
2
Шершнев Максим Валерьевич
Травматолог-ортопед
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
КГБУЗ "Краевая клиническая больница", Интернатура по специальности "Травматология", 1996 г.
Сертификат по специальности “Травматология и ортопедия”, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Травматология и ортопедия", 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва
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