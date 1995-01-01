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Шершнев Максим Валерьевич
6.6
2

Шершнев Максим Валерьевич

Травматолог-ортопед
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
  • КГБУЗ "Краевая клиническая больница", Интернатура по специальности "Травматология", 1996 г.
  • Сертификат по специальности “Травматология и ортопедия”, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Травматология и ортопедия", 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва

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