Шевчук Екатерина Владимировна

• Все виды косметологических уходовых процедур

• Микродермообразия и все виды химических пилингов (поверхностные, срединные) с целью: лечения угревой болезни и ее последствий (рубчики, вторичная гиперпигментация), омоложения, осветления кожи. Растяжек.

• Контурная пластика (безоперационная коррекция возрастных изменений): носогубных складок, губ, придание объема стареющей кожи лица на основе биодеградирующих гелей (ТЕОСИАЛЬ, ЮВИДЕРМ, СУДЖИДЕРМ).

• Биоревитализация кожи лица (улучшение физиологического статуса кожи путем подкожного введения препаратов с гиалуроновой кислотой ( ТЕОСИАЛЬ-meso, Аквашайн, Бьютель).

• Устранение мимических морщин и гипергидроза (повышенной потливости подмышечных впадин, ладоней, стоп) препаратами ботулотоксина («БОТОКС», «КСИОМИН»).

• Аппаратная косметология: физиотерапевтический аппарат вакуумного массажа LIFT 6, Система для подтягивания кожи и лечения целлюлита (триполяр).