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  3. Шевчук Екатерина Владимировна
Шевчук Екатерина Владимировна
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Шевчук Екатерина Владимировна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж не указан
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Elle
ул. Калинина, 135
Консультация взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Консультация детей
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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