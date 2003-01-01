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  3. Спорыхина Татьяна Дмитриевна
Спорыхина Татьяна Дмитриевна
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Спорыхина Татьяна Дмитриевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Физиотерапевт, Дерматовенеролог, Главный врач
Стаж 31 год / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, факультет "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Внутренние болезни", Клиническая больница им. С.К.Нечепаева, 1981 г. окончания.
  • ХГМИ, Аспирантура на кафедре патофизиологии и экспериментальной терапии, 1989 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Семинар по применению европейской профессиональной косметики Belnatur Соsmetica Natural для лица и тела. BCN Cosmetic Barselona-Spain Trainig Belnatur cosmetics (Испания), 1997 г.
  • Тренинг-обучение работе с препаратами Гиалуформ (Hyaluform ®). Препараты для мезотерапии, биоревитализации, контурной пластики. Инъекционные гели Гиалуформ (Hyaluform ®): Гиалуформ мезолифт - Hyaluform ® mezolift (1%, 1,8%, 2,5%), Гиалуформ биоревитализант - Hyaluform ® biorevitalizant (1%, 1,8%), Гиалуформ филлер - Hyaluform ® filler (1%, 1,8%, 2,5%), Учебно-методический центр Мартинекс (Martin’EX) (Москва), 2000 г.
  • Тренинг-обучение «Химические пилинги Mediccontrolpeel», Учебно-методический центр Мартинекс (Martin’EX) (Москва), 2000 г.
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Адреса и стоимость приёма
Медэст
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 21А кор. 2
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
1200 р
Физиотерапевт
1200 р
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
1200 р
Физиотерапевт
1200 р
Вторичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Физиотерапевт
По запросу
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