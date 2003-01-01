Спорыхина Татьяна Дмитриевна
Стаж 31 год / Кандидат медицинских наук
Специалист по Смас-лифтингу, лазерной дерматовенерологии, косметологии, физиотерапии.
Стаж 31 год.
Стаж 31 год.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 21А кор. 2
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
1200 р
Физиотерапевт
1200 р
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
1200 р
Физиотерапевт
1200 р
Вторичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Физиотерапевт
По запросу
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