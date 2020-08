Спорыхина Татьяна Дмитриевна

Семинар по применению европейской профессиональной косметики Belnatur Соsmetica Natural для лица и тела. BCN Cosmetic Barselona-Spain Trainig Belnatur cosmetics (Испания), 1997 г.

Тренинг-обучение работе с препаратами Гиалуформ (Hyaluform ®). Препараты для мезотерапии, биоревитализации, контурной пластики. Инъекционные гели Гиалуформ (Hyaluform ®): Гиалуформ мезолифт - Hyaluform ® mezolift (1%, 1,8%, 2,5%), Гиалуформ биоревитализант - Hyaluform ® biorevitalizant (1%, 1,8%), Гиалуформ филлер - Hyaluform ® filler (1%, 1,8%, 2,5%), Учебно-методический центр Мартинекс (Martin’EX) (Москва), 2000 г.

Тренинг-обучение «Химические пилинги Mediccontrolpeel», Учебно-методический центр Мартинекс (Martin’EX) (Москва), 2000 г.