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Шишкин Савелий Аркадьевич
6.3
3
Шишкин Савелий Аркадьевич
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
Интернатура по специальности "Хирургия", Амурский центр организацииспециализированных видов медицинской помощи г.Амурска, 2010 Г.
ДВГМУ, специализация "Офтальмология", 2012 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
ул. Тихоокеанская, 211
Консультация взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
3 отзыва
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