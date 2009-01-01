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  3. Шишкин Савелий Аркадьевич
Шишкин Савелий Аркадьевич
6.3
3

Шишкин Савелий Аркадьевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Хирургия", Амурский центр организацииспециализированных видов медицинской помощи г.Амурска, 2010 Г.
  • ДВГМУ, специализация "Офтальмология", 2012 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
ул. Тихоокеанская, 211
Консультация взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
3 отзыва

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