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Шкель Людмила Степановна
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Шкель Людмила Степановна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Читинский Государственный Медицинский институт, специализация "Лечебное дело", 1974 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Дерматовенерология", на базе кожвендиспансера г. Чита, 1975 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Дерматовенерология, 2018 г.
  • ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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