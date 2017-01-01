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Шкель Людмила Степановна
6.0
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Шкель Людмила Степановна
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Читинский Государственный Медицинский институт, специализация "Лечебное дело", 1974 г. окончания.
Интернатура по специальности "Дерматовенерология", на базе кожвендиспансера г. Чита, 1975 г.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Дерматовенерология, 2018 г.
ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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