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Шлыков Алексей Эдвардович
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Шлыков Алексей Эдвардович

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Высшее образование, Акушерство и гинекология, сертификат №1979991 от 21.05.2013 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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