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Матлак Эдуард Леонидович
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Матлак Эдуард Леонидович

Уролог, Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Дерматовенерология", 10.06.2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Световая, 8
Консультация взрослых
Уролог
По запросу
Консультация детей
Дерматовенеролог
По запросу
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