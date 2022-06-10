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Матлак Эдуард Леонидович
6.0
0
Матлак Эдуард Леонидович
Уролог
,
Дерматовенеролог
,
Зав. отделением
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
Сертификат по специальности "Дерматовенерология", 10.06.2022 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Световая, 8
Консультация взрослых
Уролог
По запросу
Консультация детей
Дерматовенеролог
По запросу
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