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Шульгин Николай Георгиевич
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Шульгин Николай Георгиевич

Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Читинский Государственный Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1971 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Хирургия", г. Улан-Удэ, 1972 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Хирургия, 2015 г.
  • ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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