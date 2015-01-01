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Шульгин Николай Георгиевич
6.0
0
Шульгин Николай Георгиевич
Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Читинский Государственный Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1971 г. окончания.
Интернатура по специальности "Хирургия", г. Улан-Удэ, 1972 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Хирургия, 2015 г.
ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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