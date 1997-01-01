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Сорока Петр Викторович
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Сорока Петр Викторович

Венеролог, Дерматолог, Уролог, Уролог-андролог
Стаж 22 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1997 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Дерматовенерология", Краевой кожно-венерологический диспансер, 1998 г. окончания.
  • Сертификат "Урология", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, действительный с 2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • Переподготовка по специальности "Урология", ИПКСЗ, 2003 г.
  • Повышение квалификации "Лечение простатита", 2002 г.
  • Повышение квалификации "Андрология, сексуальные расстройства и их лечение" (г. Санкт-Петербург), 2003 г.
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Участие в ассоциациях
  • Регулярное участие в конференциях по урологии, андрологии, а так же дерматовенерологии.
Опыт работы
  • В ООО "Ланта" работает с 2017 г. - по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
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