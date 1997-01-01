Сорока Петр Викторович
Стаж 22 года
Принимает детей
Ведущий специалист. На базе МЦ «Ланта» занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний мочеполовой системы таких как: мочекаменная болезнь, цистит, пиелонефрит, недержание мочи и тд. Проводит диагностику и занимается лечением заболеваний мужской половой сферы таких как: заболевания предстательной железы (аденома, простатит), мужское бесплодие, мужской климакс, эректильная дисфункция, сексуальные расстройства, заболевания передающиеся половым путем. А так же занимается диагностикой и лечением заболеваний кожи, лазерным удалением новообразований на коже.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Уролог-андролог
1500 р
Венеролог
1535 р
Вторичный приём взрослых
Уролог-андролог
1200 р
Венеролог
1535 р
Первичный приём детей
Дерматолог
1300 р
Вторичный приём детей
Дерматолог
1000 р
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Вторичный приём взрослых
Уролог-андролог
1300 р
Уролог
1300 р
Первичный приём взрослых
Уролог
1500 р
Уролог-андролог
1500 р
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