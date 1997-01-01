Сорока Петр Викторович

Ведущий специалист. На базе МЦ «Ланта» занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний мочеполовой системы таких как: мочекаменная болезнь, цистит, пиелонефрит, недержание мочи и тд. Проводит диагностику и занимается лечением заболеваний мужской половой сферы таких как: заболевания предстательной железы (аденома, простатит), мужское бесплодие, мужской климакс, эректильная дисфункция, сексуальные расстройства, заболевания передающиеся половым путем. А так же занимается диагностикой и лечением заболеваний кожи, лазерным удалением новообразований на коже.