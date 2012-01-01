Сидоренко Анна Александровна

Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, 2012 г.

Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов здравоохранения, 2017 г.

Рефракционная ошибка оптической системы глаза: стратегия и тактика ведения пациента, 2019 г.