Сидоренко Анна Александровна
Стаж 13 лет
Принимает детей
Врач-офтальмолог, контактолог, директор центра
Ведет диагностический прием у детей с 0 до 18 лет, подбор простой и сложной контактной коррекции (ортокератологические, склеральные линзы)
Ведет диагностический прием у детей с 0 до 18 лет, подбор простой и сложной контактной коррекции (ортокератологические, склеральные линзы)
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 115/1
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
5300 р
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
5000 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
2500 р
Вторичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
2500 р