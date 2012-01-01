  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Сидоренко Анна Александровна
Сидоренко Анна Александровна

Сидоренко Анна Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 13 лет
Принимает детей
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
  • Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, 2012 г.
  • Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов здравоохранения, 2017 г.
  • Рефракционная ошибка оптической системы глаза: стратегия и тактика ведения пациента, 2019 г.
Еще 7
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Клиника «Доктор рядом» 2017 — 2020 Врач-офтальмолог
  • Клиника «доктор А» 2015 — 2018 Врач-офтальмолог
  • КГБУЗ ДГКБ им Истомина 2012 — 2019 Врач-офтальмолог
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Око
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 115/1
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
5300 р
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
5000 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
2500 р
Вторичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
2500 р

Похожие специалисты

Все врачи