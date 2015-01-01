Сидоренко Лариса Ивановна
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:
Владеет всеми технологиями отпуска процедур на имеющейся в отделении аппаратуре, а также навыками оказания рефлексотерапевтической помощи пациентам. Самостоятельно выполняет процедуры электростимуляции, озонотерапии, лазеропунктуры.
Владеет всеми технологиями отпуска процедур на имеющейся в отделении аппаратуре, а также навыками оказания рефлексотерапевтической помощи пациентам. Самостоятельно выполняет процедуры электростимуляции, озонотерапии, лазеропунктуры.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
Физиотерапевт
По запросу
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