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Сидоренко Лариса Ивановна
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Сидоренко Лариса Ивановна

Рефлексотерапевт, Физиотерапевт
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1985 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", 1986 г.
Курсы повышения квалификации
  • Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).
  • ДВГМУ, "Мануальная терапия", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
Физиотерапевт
По запросу
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